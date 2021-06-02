Около 40 армянских военных вечером 1 июня вошли на территорию Азербайджана, азербайджанские военные приняли ответные меры, вынудив их отойти на исходные позиции

Министерство обороны и Государственная пограничная Служба (ГПС) Азербайджана в среду сообщили провокации армянских военных на границе двух стран.

«20:00 1 июня около 40 армянских военнослужащих углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позиции на координатах (N 40°04′30″; E 45°54′42″)», - отмечается в заявлении ведомств.

Минобороны и ГПС подчеркивают, что в результате принятых мер армянские военные были выдворены с территории Азербайджана.

«При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных», - подчеркивают ведомства.

"При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных", - подчеркивают ведомства.

"Проникновение ВС Армении на территорию Азербайджана является очередной провокацией и вся ответственность за это в полной мере ложится на Армению. Инцидент еще раз показывает, что Армения вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога, стремится обострить ситуацию вдоль всей государственной границы между двумя странами", - заявляют ведомства.

В заявлении также отмечается, что нарушение государственных границ Азербайджана и попытки вторжения ВС Армении на азербайджанскую территорию и впредь будут предотвращаться решительными мерами.

"Армения должна действовать ответственно, уважать границы и территориальную целостность соседних государств и воздерживаться от провокаций, которые могут обострить ситуацию в регионе", - заявляют Минобороны и ГПС.

Б.Рустамбеков