Около 40 армянских военных вечером 1 июня вошли на территорию Азербайджана, азербайджанские военные приняли ответные меры, вынудив их отойти на исходные позиции

Министерство обороны и Государственная пограничная Служба (ГПС) Азербайджана в среду сообщили провокации армянских военных на границе двух стран.
«20:00 1 июня около 40 армянских военнослужащих углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позиции на координатах (N 40°04′30″; E 45°54′42″)», - отмечается в заявлении ведомств.
Минобороны и ГПС подчеркивают, что в результате принятых мер армянские военные были выдворены с территории Азербайджана.
«При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных», - подчеркивают ведомства.
"При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных", - подчеркивают ведомства.
"Проникновение ВС Армении на территорию Азербайджана является очередной провокацией и вся ответственность за это в полной мере ложится на Армению. Инцидент еще раз показывает, что Армения вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога, стремится обострить ситуацию вдоль всей государственной границы между двумя странами", - заявляют ведомства.
В заявлении также отмечается, что нарушение государственных границ Азербайджана и попытки вторжения ВС Армении на азербайджанскую территорию и впредь будут предотвращаться решительными мерами.
"Армения должна действовать ответственно, уважать границы и территориальную целостность соседних государств и воздерживаться от провокаций, которые могут обострить ситуацию в регионе", - заявляют Минобороны и ГПС.
Б.Рустамбеков
Казахстан увеличил прогноз добычи нефти на Кашагане до 15,15 млн тонн в 2021г
Xalq Bank сократил в 2020г активы по МСФО на 4%, прибыль – на 14%
В США начали испытывать универсальную вакцину от гриппа
Ферстаппен надеется на победу на «Гран-при Азербайджана»
В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
В России не придают особого значения сигналам о возможности отложить пакет санкций США в отношении РФ - Рябков
Африканский союз приостановил членство Мали после военного переворота и пригрозил санкциями
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Объявлены победители пятого национального конкурса «Brand Award Azerbaijan»
День Азербайджанской Республики торжественно отметили в одном из живописнейших городов Татарстана Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?