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Оборона 02.06.2021 14:29

Около 40 армянских военных вечером 1 июня вошли на территорию Азербайджана, азербайджанские военные приняли ответные меры, вынудив их отойти на исходные позиции

Министерство обороны и Государственная пограничная Служба (ГПС) Азербайджана в среду сообщили провокации армянских военных на границе двух стран.

«20:00 1 июня около 40 армянских военнослужащих углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позиции на координатах (N 40°04′30″; E 45°54′42″)», - отмечается в заявлении ведомств.

Минобороны и ГПС подчеркивают, что в результате принятых мер армянские военные были выдворены с территории Азербайджана.

«При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных», - подчеркивают ведомства.

"При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных", - подчеркивают ведомства.

"Проникновение ВС Армении на территорию Азербайджана является очередной провокацией и вся ответственность за это в полной мере ложится на Армению. Инцидент еще раз показывает, что Армения вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога, стремится обострить ситуацию вдоль всей государственной границы между двумя странами", - заявляют ведомства.

В заявлении также отмечается, что нарушение государственных границ Азербайджана и попытки вторжения ВС Армении на азербайджанскую территорию и впредь будут предотвращаться решительными мерами.

"Армения должна действовать ответственно, уважать границы и территориальную целостность соседних государств и воздерживаться от провокаций, которые могут обострить ситуацию в регионе", - заявляют Минобороны и ГПС.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]