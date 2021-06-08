Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов

Ереван постоянно предпринимает шаги, направленные на эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Армения предпринимает шаги, направленные на рост напряженности на границе с Азербайджаном, осуществляет диверсионную деятельность на пограничных пунктах, в том числе попытки минирования азербайджанских территорий», - сказал Байрамов во вторник в Баку, принимая руководителя парламентской группы поощрения сотрудничества с Азербайджаном Сейма Латвии Романа Наудиньша.
Министр также проинформировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху и действиях властей Азербайджана по восстановлению этого региона страны.
Как сообщает МИД Азербайджана, Наудиньш, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения договоренностей для обеспечения мира в регионе.
«Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентских и гуманитарных связей Азербайджана и Латвии», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
Р.Ахмедов
РФ планирует увеличить добычу ЖУВ в 2021г до 518 млн т, в 2022г - до 548-552 млн т
Оценка снижения ВВП еврозоны в I квартале пересмотрена до 0,3% с 0,6%
SEC проверяет недавний скачок популярных среди индивидуальных инвесторов акций
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
Немецкое командование решило вывезти алкоголь из Афганистана, а не уничтожать, чтобы не загрязнять природу
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Глава МИД ФРГ призвал Евросоюз проявить силу перед лицом угроз со стороны России и Китая
Боррель надеется на одобрение экономических санкций ЕС против Беларуси 21 июня
Депутаты партии Саакашвили прервали бойкот и появились на пленарном заседании парламента Грузии
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?