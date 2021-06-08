Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов

Ереван постоянно предпринимает шаги, направленные на эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армения предпринимает шаги, направленные на рост напряженности на границе с Азербайджаном, осуществляет диверсионную деятельность на пограничных пунктах, в том числе попытки минирования азербайджанских территорий», - сказал Байрамов во вторник в Баку, принимая руководителя парламентской группы поощрения сотрудничества с Азербайджаном Сейма Латвии Романа Наудиньша.

Министр также проинформировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху и действиях властей Азербайджана по восстановлению этого региона страны.

Как сообщает МИД Азербайджана, Наудиньш, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения договоренностей для обеспечения мира в регионе.

«Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентских и гуманитарных связей Азербайджана и Латвии», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Р.Ахмедов