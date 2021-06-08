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Оборона 08.06.2021 18:13

Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов

Ереван постоянно предпринимает шаги, направленные на эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армения предпринимает шаги, направленные на рост напряженности на границе с Азербайджаном, осуществляет диверсионную деятельность на пограничных пунктах, в том числе попытки минирования азербайджанских территорий», - сказал Байрамов во вторник в Баку, принимая руководителя парламентской группы поощрения сотрудничества с Азербайджаном Сейма Латвии Романа Наудиньша.

Министр также проинформировал о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху и действиях властей Азербайджана по восстановлению этого региона страны.

Как сообщает МИД Азербайджана, Наудиньш, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения договоренностей для обеспечения мира в регионе.

«Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентских и гуманитарных связей Азербайджана и Латвии», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]