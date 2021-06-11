Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

"11 июня, с 17:00 до 17:30 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района подверглись обстрелу из стрелкового оружия", - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что начиная с 13:45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района

А. Мамедов