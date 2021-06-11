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Оборона 11.06.2021 19:40

Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

"11 июня, с 17:00 до 17:30 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района подверглись обстрелу из стрелкового оружия", - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что начиная с 13:45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]