Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не достигли прогресса по российским ЗРС С-400, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.
"Салливан сообщил, что на встрече президента Байдена с президентом Эрдоганом прогресса по теме С-400 нет", - информирует в четверг специализирующееся на новостях из Турции издание "Ахваль" (ОАЭ).
"Лидеры договорились продолжать диалог", - отмечает издание.
Американский и турецкий президенты провели встречу 14 июня на полях саммита НАТО.
Турция не собирается возвращать России закупленные у нее зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, заявлял ранее Эрдоган. При этом он подчеркнул, что Турция не боится американских санкций в ответ на приобретение российских ЗРК.
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