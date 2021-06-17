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Регион 17.06.2021 21:58

Байден и Эрдоган не достигли каких-либо договоренностей по С-400, но продолжат диалог по этому вопросу

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не достигли прогресса по российским ЗРС С-400, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

"Салливан сообщил, что на встрече президента Байдена с президентом Эрдоганом прогресса по теме С-400 нет", - информирует в четверг специализирующееся на новостях из Турции издание "Ахваль" (ОАЭ).

"Лидеры договорились продолжать диалог", - отмечает издание.

Американский и турецкий президенты провели встречу 14 июня на полях саммита НАТО.

Турция не собирается возвращать России закупленные у нее зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций, заявлял ранее Эрдоган. При этом он подчеркнул, что Турция не боится американских санкций в ответ на приобретение российских ЗРК.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, С/400, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]