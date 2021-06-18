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Дальнее зарубежье 18.06.2021 21:27

Блинкен в конце июня посетит Европу

Госсекретарь США Энтони Блинке в конце июня совершит поездку по Европе, сообщает в пятницу госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Берлин, Париж, Рим, Ватикан, Бари и Матеру с 22 по 29 июня", - говорится в пресс-релизе госдепартамента.

В Берлине Блинкен примет участие в конференции по Ливии, проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. "Также он встретится с лидерами из Ливии и других стран "на полях" конференции по Ливии, чтобы обсудить вопросы, вызывающие взаимное беспокойство", - подчеркивается в документе.

После ФРГ, 25 июня, Блинкен посетит Париж, где проведет встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

После этого, в Риме, госсекретарь вместе с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо будут председательствовать на встрече, организованной западными странами коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). Кроме того, в Риме запланирован обмен мнениями по ситуации в Сирии.

В графике Блинкена также запланирован визит в Ватикан.

Заключительными этапами поездки Блинкена по Европе станут итальянские города Бари и Матера. Там он примет участие во встрече глав МИД G20.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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