Блинкен в конце июня посетит Европу

Госсекретарь США Энтони Блинке в конце июня совершит поездку по Европе, сообщает в пятницу госдеп.
"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Берлин, Париж, Рим, Ватикан, Бари и Матеру с 22 по 29 июня", - говорится в пресс-релизе госдепартамента.
В Берлине Блинкен примет участие в конференции по Ливии, проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. "Также он встретится с лидерами из Ливии и других стран "на полях" конференции по Ливии, чтобы обсудить вопросы, вызывающие взаимное беспокойство", - подчеркивается в документе.
После ФРГ, 25 июня, Блинкен посетит Париж, где проведет встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
После этого, в Риме, госсекретарь вместе с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо будут председательствовать на встрече, организованной западными странами коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ). Кроме того, в Риме запланирован обмен мнениями по ситуации в Сирии.
В графике Блинкена также запланирован визит в Ватикан.
Заключительными этапами поездки Блинкена по Европе станут итальянские города Бари и Матера. Там он примет участие во встрече глав МИД G20.
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