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Регион 21.06.2021 21:26

Эрдоган: Турция и США открывают новую эру в двусторонних отношениях

Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на “позитивной и конструктивной основе”, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги недавней встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Брюсселе.

“Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран”, - сказал президент Эрдоган, в телеобращении по итогам заседания турецкого Кабмина, сообщает "Анадолу".

Глава государства подчеркнул, что единственное требование Турции при этом - уважать ее суверенные права во всех политических и экономических областях и поддерживать борьбу Анкары с террористическими организациями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЭРДОГАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]