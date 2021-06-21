Эрдоган: Турция и США открывают новую эру в двусторонних отношениях

Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на “позитивной и конструктивной основе”, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги недавней встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Брюсселе.
“Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран”, - сказал президент Эрдоган, в телеобращении по итогам заседания турецкого Кабмина, сообщает "Анадолу".
Глава государства подчеркнул, что единственное требование Турции при этом - уважать ее суверенные права во всех политических и экономических областях и поддерживать борьбу Анкары с террористическими организациями.
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