Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0296 RUR   0.0235 GBR   2.3669 TRY   0.1953

Цена на нефть

24.06 $/bbl   WTI 73.30 0.22 Brent 75.56 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 26.06.2021 18:54

Азербайджан увеличит численность и мощь армии - Алиев

Армения должна осознать, что Азербайджан и после войны, безусловно, будет усиливаться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша военная мощь будет увеличиваться. После завершения войны были даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс закупок нового вооружения на основе современных технологий», - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом Азербайджанской армии.

Глава государства также отметил, что утвердил структурные реформы в армии.

«Могу сказать, что численность вооруженных сил будет увеличена. Правильно проанализировав результаты и ход Второй карабахской войны, мы конечно же будем наращивать нашу военную мощь. Если же Армения не откажется от вражеской политики по отношению к нам, то у нее не будет возможности восстановить уничтоженную армию, но и свою экономическую активность», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМИЯ


Похожие новости


Азербайджан закупает самое современное вооружение в мире - Алиев Азербайджан продолжит укреплять армию – Алиев Азербайджан продолжит закупку современного вооружения - Алиев Азербайджан продолжит финансирование мер для усиления армии - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]