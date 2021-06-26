Азербайджан увеличит численность и мощь армии - Алиев

Армения должна осознать, что Азербайджан и после войны, безусловно, будет усиливаться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Наша военная мощь будет увеличиваться. После завершения войны были даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс закупок нового вооружения на основе современных технологий», - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом Азербайджанской армии.
Глава государства также отметил, что утвердил структурные реформы в армии.
«Могу сказать, что численность вооруженных сил будет увеличена. Правильно проанализировав результаты и ход Второй карабахской войны, мы конечно же будем наращивать нашу военную мощь. Если же Армения не откажется от вражеской политики по отношению к нам, то у нее не будет возможности восстановить уничтоженную армию, но и свою экономическую активность», - сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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