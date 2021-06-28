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СНГ 28.06.2021 18:00

Беларусь рассчитывает завершить экономическую интеграцию с РФ за полгода

Беларусь рассчитывает к 1 января 2022 года завершить экономическую интеграцию с Россией, в том числе создать общие рынки энергоресурсов, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, перейти к единой с РФ промышленной и сельскохозяйственной политике, заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

"Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств. То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России", - сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "мы (Беларусь и Россия - ИФ) сейчас находимся в принципиально новой стадии". "Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии", - добавил посол.

При этом он напомнил, что "стороны завершают работу над 28 интеграционными картами".

10 июня посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил, что сторонам осталось согласовать последнюю "дорожную интеграционную карту", которая касается энергоносителей.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]