Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 июня принял Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который посетил Россию с рабочим визитом.
«В ходе беседы были рассмотрены вопросы возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г. о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта», - сообщает МИД РФ.
Р.Ахмедов
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