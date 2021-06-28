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Карабах 28.06.2021 23:53

Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 июня принял Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который посетил Россию с рабочим визитом.

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г. о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта», - сообщает МИД РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: ООН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]