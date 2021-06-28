Лавров и Гранди обсудили возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 июня принял Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который посетил Россию с рабочим визитом.

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г. о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта», - сообщает МИД РФ.

Р.Ахмедов