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Оборона 29.06.2021 16:27

Военные пилоты Азербайджана уничтожили наземные объекты условного противника на учениях «Анатолийский орел – 2021»

Минобороны Азербайджана сообщает об успешном проведении боев азербайджанских пилотов на международных летно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021», которые проходят в Турции (город Конья).

«Обнаружив наземные цели условного противника с помощью лазерных приборов наблюдения, военные пилоты ВВС Азербайджана нанесли удары по ним и выполнили задачи по ведению воздушных боев», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ВВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]