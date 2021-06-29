Военные пилоты Азербайджана уничтожили наземные объекты условного противника на учениях «Анатолийский орел – 2021»

Минобороны Азербайджана сообщает об успешном проведении боев азербайджанских пилотов на международных летно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021», которые проходят в Турции (город Конья).

«Обнаружив наземные цели условного противника с помощью лазерных приборов наблюдения, военные пилоты ВВС Азербайджана нанесли удары по ним и выполнили задачи по ведению воздушных боев», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде