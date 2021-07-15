ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанских военных на границе

ВС Армении в четверг подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района (на границе)
«15 июля примерно в 14:15 часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района», - говорится в информации министерства обороны Азербайджана.
Ведомство отмечает, что «с целью подавления противника был открыт ответный огонь».
«Погибших и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет», - подчеркивает ведомство.
Э.Шафиев
Нефть дешевеет на сообщениях о компромиссе в ОПЕК+
Нефтяное сырье будет доминировать в секторе транспорта еще порядка 50 лет - глава Татнефти
Взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 прорабатывают в СНГ
В Азербайджане продолжается рост случаев COVID-19, 2 человека скончались
Тему взаимного признания вакцин от COVID-19 России и ЕС обсуждать придётся - Песков
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Власти Кубы согласились снять ограничения на ввоз частными лицами продуктов питания и медикаментов
Переоснащаемые баллистические ракеты США Trident смогут нести до восьми новых термоядерных боеголовок
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о вакансии женщины-оператора АЗС
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?