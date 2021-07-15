ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанских военных на границе

ВС Армении в четверг подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района (на границе)

«15 июля примерно в 14:15 часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района», - говорится в информации министерства обороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что «с целью подавления противника был открыт ответный огонь».

«Погибших и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев