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Оборона 15.07.2021 18:24

ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанских военных на границе

ВС Армении в четверг подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района (на границе)

«15 июля примерно в 14:15 часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района», - говорится в информации министерства обороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что «с целью подавления противника был открыт ответный огонь».

«Погибших и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]