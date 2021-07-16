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Происшествия 16.07.2021 15:58

Все пассажиры найденного под Томском Ан-28 живы

Пассажиры пропавшего с радаров под Томском Ан-28 живы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей", - сказали в ведомстве

Погибших при жесткой посадке Ан-28 по предварительным данным нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиции региона.

"По предварительным данным все пассажиры и экипаж самолета живы, никто не погиб", - сказал собеседник агентства.

Спасатели готовятся к десантированию возле самолета.

Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ПАССАЖИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]