Все пассажиры найденного под Томском Ан-28 живы

Пассажиры пропавшего с радаров под Томском Ан-28 живы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей", - сказали в ведомстве

Погибших при жесткой посадке Ан-28 по предварительным данным нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиции региона.

"По предварительным данным все пассажиры и экипаж самолета живы, никто не погиб", - сказал собеседник агентства.

Спасатели готовятся к десантированию возле самолета.

Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).