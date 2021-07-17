Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на «полях» Ташкентской конференции провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт узбекского лидера.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Баку и Ташкентом, укрепления традиционно тесных и дружественных отношений между двумя странами.

«В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам наращивания практического взаимодействия, прежде всего по продвижению проектов в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также реализации программ культурно-гуманитарного обмена», - отмечается в информации.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении в рамках подготовки к предстоящему саммиту на высшем уровне очередного заседания межправкомиссии и Делового совета, организации первого Межрегионального форума.

Х.Насирзаде