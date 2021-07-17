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Внешняя политика 17.07.2021 15:08

Баку и Ташкент обсудили подготовку к саммиту на высшем уровне и организацию первого Межрегионального форума

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на «полях» Ташкентской конференции провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт узбекского лидера.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Баку и Ташкентом, укрепления традиционно тесных и дружественных отношений между двумя странами.

«В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам наращивания практического взаимодействия, прежде всего по продвижению проектов в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также реализации программ культурно-гуманитарного обмена», - отмечается в информации.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении в рамках подготовки к предстоящему саммиту на высшем уровне очередного заседания межправкомиссии и Делового совета, организации первого Межрегионального форума.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]