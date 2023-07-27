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ТЭК 27.07.2023 14:07

Азерэнержи и Национальная электросеть Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Национальная электрическая сеть Узбекистана" (НЭСУ) договорились о сотрудничестве.

"Руководство НЭСУ, находящееся с визитом в Азербайджане, начиная с 24 июля, в течение 4 дней посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебный и цифровой центры управления Азерэнержи, а также приняло участие в ряде встреч", - говорится в сообщении "Азерэнержи".

На встречах главы "Азерэнержи" Бабы Рзаева и других лиц с руководством энергосистемы Узбекистана состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества энергосистем двух стран

"По итогам визита был подписан меморандум между Азерэнержи и НЭСУ. Целью меморандума является использование опыта энергетической системы Азербайджана и расширение энергетического сотрудничества двух стран", -говорится в информации.

В рамках визита узбекской делегации была предоставлена подробная информация об электростанциях, подстанциях, цифровом управлении и новой SCADA-системе "Азерэнержи", важных факторах при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ЭЛЕКТРОСЕТИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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