SOCAR и Узбекнефтегаз договорились об участии в нефтегазовых проектах в Азербайджане и Узбекистане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и АО "Узбекнефтегаз" в понедельник подписали соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в понедельник

"В понедельник в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума состоялось подписание договора об участии компании "Узбекнефтегаз" в нефтегазовых проектах в Азербайджане и договора о сотрудничестве по участию Госнефтекомпании Азербайджана в нефтегазовых проектах в Узбекистане", - говорится в информации.

Документы подписали SOCAR, "Узбекнефтегаз" и министерство горной промышленности и геологии Узбекистана.

В рамках бизнес-форума президент SOCAR Ровшан Наджаф также провел встречу с председателем правления "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым.

"В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз" в сфере торговли и логистике нефтью, продуктами нефтехимии, газохимии и другими нефтепродуктами и подготовке кадров", - говорится в информации.

По информации Минэкономики Азербайджана, в рамках бизнес-форума были подписаны между структурами Азербайджана и Узбекистана были подписаны документы о сотрудничестве в сферах металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики.

Н.Аббасова