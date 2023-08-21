SOCAR и Узбекнефтегаз договорились об участии в нефтегазовых проектах в Азербайджане и Узбекистане

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и АО "Узбекнефтегаз" в понедельник подписали соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в понедельник
"В понедельник в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума состоялось подписание договора об участии компании "Узбекнефтегаз" в нефтегазовых проектах в Азербайджане и договора о сотрудничестве по участию Госнефтекомпании Азербайджана в нефтегазовых проектах в Узбекистане", - говорится в информации.
Документы подписали SOCAR, "Узбекнефтегаз" и министерство горной промышленности и геологии Узбекистана.
В рамках бизнес-форума президент SOCAR Ровшан Наджаф также провел встречу с председателем правления "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым.
"В ходе встречи обсуждалось текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества между SOCAR и "Узбекнефтегаз" в сфере торговли и логистике нефтью, продуктами нефтехимии, газохимии и другими нефтепродуктами и подготовке кадров", - говорится в информации.
По информации Минэкономики Азербайджана, в рамках бизнес-форума были подписаны между структурами Азербайджана и Узбекистана были подписаны документы о сотрудничестве в сферах металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики.
Н.Аббасова
Азербайджан представил в Международный суд ООН свои замечания по Армении
ВС Азербайджана пресекли новую попытку армянских НВФ укрепить свои позиции в Карабахе
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке
Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области
Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC
На западе Азербайджана ощутили землетрясение, произошедшее в Армении
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Швеция не планирует передавать Украине истребители Gripen
Греция примет участие в тренировках украинских пилотов на F-16
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!
Акция «150 AZN в месяц за каждые 5000 AZN кредита» продолжается
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС