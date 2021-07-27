Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских военных в направлении Кельбаджарского района.

«27 июля в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района. Ответным огнем противная сторона была подавлена», - говорится в информации ведомства.

Как сообщили в министерстве, среди личного состава армии Азербайджана нет потерь.

Х.Насирзаде