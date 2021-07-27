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Карабах 27.07.2021 18:15

Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских военных в направлении Кельбаджарского района.

«27 июля в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных на территории сел Йухары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района, из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района. Ответным огнем противная сторона была подавлена», - говорится в информации ведомства.

Как сообщили в министерстве, среди личного состава армии Азербайджана нет потерь.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]