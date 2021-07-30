Россия призывает Азербайджан и Армению воздержаться от действий, чреватых деградацией обстановки на границе двух стран - МИД РФ

В Москве обеспокоены недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе, призывают стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном на сайте ведомства.

"К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем", - подчеркнул Бикантов.

"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы", - отмечается в комментарии.

Бикантов добавил: "Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".