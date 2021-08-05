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Оборона 05.08.2021 13:36

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций армии Азербайджана 4 августа со стороны армянских военных.

"4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения ВС Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабекского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, погибших и раненых среди личного состава армии Азербайджана нет. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]