ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций армии Азербайджана 4 августа со стороны армянских военных.
"4 августа с 14:50 до 00:00 подразделения ВС Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Йухары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабекского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района", - отмечается в сообщении.
Как сообщили в министерстве, погибших и раненых среди личного состава армии Азербайджана нет. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
Х.Насирзаде
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