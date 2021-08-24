Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

ВС Армении во вторник вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«24 августа примерно в 13:40 ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района со своих позиций, находящихся в населенном пункте Зарканд Басаркечарского района. Обстрел велся с использованием автоматов и снайперских винтовок», - отмечается в информации.
Согласно данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
«Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии», - подчеркивает Минобороны.
Х.Насирзаде
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