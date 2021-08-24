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Оборона 24.08.2021 17:08

Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

ВС Армении во вторник вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«24 августа примерно в 13:40 ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района со своих позиций, находящихся в населенном пункте Зарканд Басаркечарского района. Обстрел велся с использованием автоматов и снайперских винтовок», - отмечается в информации.

Согласно данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

«Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии», - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]