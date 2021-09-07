Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0199 RUR   0.0233 GBR   2.3546 TRY   0.2052

Цена на нефть

06.09 $/bbl   WTI 68.48 -0.81 Brent 72.22 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.09.2021 17:39

Таможенники Азербайджана и Турции договорились активизировать борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Азербайджан и Турция договорились об углублении сотрудничества в таможенной сфере.

"Руководитель Главного управления таможенного контроля Минторговли Турции Мурат Яман во вторник в Баку провел встречу с начальником Главного оперативно-розыскного управления ГТК Масумом Расуловым. Целью встречи было создание совместной рабочей группы для эффективной организации связей между таможенными органами Азербайджана и Турции, обсуждение текущих и перспективных возможностей сотрудничества", - сообщает ГТК.

По данным ведомства, стороны обменялись мнениями об успешных результатах, достигнутых в этом году таможенными органами двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, укреплении сотрудничества в этой сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Расулов подчеркнул, что взаимный обмен опытом и информацией, организация совместных учений может принести пользу обеим сторонам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"По итогам встречи стороны договорились об активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, углублении связей и назначении официальных лиц с обеих сторон для осуществления совместного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Визит турецкой делегации в Азербайджан продлится до 10 сентября.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТАМОЖНЯ, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию для участия в оборонной выставке IDEF - 2021 В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе - Песков Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию В Баку стартовали азербайджано-турецкие военные учения с боевой стрельбой Песков о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]