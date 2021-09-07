Таможенники Азербайджана и Турции договорились активизировать борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Азербайджан и Турция договорились об углублении сотрудничества в таможенной сфере.
"Руководитель Главного управления таможенного контроля Минторговли Турции Мурат Яман во вторник в Баку провел встречу с начальником Главного оперативно-розыскного управления ГТК Масумом Расуловым. Целью встречи было создание совместной рабочей группы для эффективной организации связей между таможенными органами Азербайджана и Турции, обсуждение текущих и перспективных возможностей сотрудничества", - сообщает ГТК.
По данным ведомства, стороны обменялись мнениями об успешных результатах, достигнутых в этом году таможенными органами двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, укреплении сотрудничества в этой сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Расулов подчеркнул, что взаимный обмен опытом и информацией, организация совместных учений может принести пользу обеим сторонам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
"По итогам встречи стороны договорились об активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, углублении связей и назначении официальных лиц с обеих сторон для осуществления совместного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Визит турецкой делегации в Азербайджан продлится до 10 сентября.
Э.Шафиев
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