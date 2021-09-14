Азербайджан в январе-августе увеличил добычу газа на 11,3%, нефти с конденсатом - сократил на 1,6%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 23 млн 50,3 тыс. тонн, что на 1,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 23 млн 7,3 тыс. тонн (спад на 1,4%).

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-августе 2021 года составила 27 млрд 917,4 млн кубометров (рост на 11,3%). При этом, добыча товарного газа составила 20 млрд 593,4 млн кубометров (рост на 14,6%).

В 2020 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 585,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 713,3 млн кубометров.

Б.Рустамбеков