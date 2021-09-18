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Экология 18.09.2021 00:59

Байден попросил Керри провести переговоры по климату на министерском уровне с РФ, КНР, ФРГ и Индией - Белый дом

Президент США Джо Байден поручил своему спецпосланнику по климату Джону Керри провести переговоры по данной теме на министерском уровне с РФ, Китаем, ФРГ и Индией, сообщает в пятницу Белый дом.

"Президент Байден попросил специального посланника по климату Джона Керри немедленно организовать сессию на уровне министров с участием Китая, ФРГ, Индии и России", - говорится в сообщении администрации США по итогам проведенного Байденом в пятницу форума по энергетике и климату.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КЛИМАТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]