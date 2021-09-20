Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 1,2%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2021 года составили 37 млрд 170,4 млн манатов, что на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в отчетный период составила 4,8%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе текущего года увеличились на 0,7% - до 3 тыс. 712,3 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 33 млрд 336,1 млн манатов, что на 0,4% больше показателя за январь-август 2020 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2020 году сократились на 1,8%.
Х.Насирзаде
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