Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 1,2%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2021 года составили 37 млрд 170,4 млн манатов, что на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в отчетный период составила 4,8%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе текущего года увеличились на 0,7% - до 3 тыс. 712,3 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 33 млрд 336,1 млн манатов, что на 0,4% больше показателя за январь-август 2020 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2020 году сократились на 1,8%.

Х.Насирзаде