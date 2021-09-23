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Финансы 23.09.2021 17:39

TBC Kredit разместила облигации на 3 млн манатов

Небанковская кредитная организация «TBC Kredit» в четверг разместила облигации на 3 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

«В ходе аукциона 6 инвесторов представили 6 заявок. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций в 3 млн манатов», - отметили на БФБ.

Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Ценные бумаги выпущены со сроком обращения два года, доходность по ним составит 12% годовых. Выплата процентов держателем бумаг будет осуществлять раз в 6 месяцев.

TBC Kredit средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение кредитного портфеля.

TBC Kredit является дочерней структурой грузинского «TBC Bank». Уставный капитал НБКО равен $10 млн. Активы НБКО на 30 июня 2021 года равны 13,9 млн манатов, кредитный портфель – 10,37 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]