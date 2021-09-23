TBC Kredit разместила облигации на 3 млн манатов

Небанковская кредитная организация «TBC Kredit» в четверг разместила облигации на 3 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

«В ходе аукциона 6 инвесторов представили 6 заявок. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций в 3 млн манатов», - отметили на БФБ.

Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Ценные бумаги выпущены со сроком обращения два года, доходность по ним составит 12% годовых. Выплата процентов держателем бумаг будет осуществлять раз в 6 месяцев.

TBC Kredit средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение кредитного портфеля.

TBC Kredit является дочерней структурой грузинского «TBC Bank». Уставный капитал НБКО равен $10 млн. Активы НБКО на 30 июня 2021 года равны 13,9 млн манатов, кредитный портфель – 10,37 млн манатов.

Р.Ахмедов