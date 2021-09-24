Азербайджан будет развивать ВТС с Россией, подал некоторые заявки - Алиев

Баку намерен развивать с Москвой военно-техническое сотрудничество (ВТС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«По всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали. Так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», - сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Президент выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и РФ «будет идти по нарастающей».

Н.Аббасова