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Внешняя политика 24.09.2021 11:35

Азербайджан будет развивать ВТС с Россией, подал некоторые заявки - Алиев

Баку намерен развивать с Москвой военно-техническое сотрудничество (ВТС), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«По всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали. Так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться», - сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Президент выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и РФ «будет идти по нарастающей».

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]