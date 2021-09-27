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Оборона 27.09.2021 20:40

Баку обсудил с Анкарой закупку новейшего турецкого вооружения

Заместитель министра обороны Азербайджана- начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов в понедельник в Баку встретился с замминистра национальной обороны Турции Мухсином Дереном.

"В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в области материально-технического обеспечения (армии-ИФ) и подробно обсудили работу, которую предстоит проделать в этом направлении", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Как уточняет ведомство, на встрече обсуждались перспективы принятия Азербайджаном на вооружение новейшего оружия и военной техники, производимой оборонной промышленностью Турции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОРУЖИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]