Баку обсудил с Анкарой закупку новейшего турецкого вооружения

Заместитель министра обороны Азербайджана- начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов в понедельник в Баку встретился с замминистра национальной обороны Турции Мухсином Дереном.

"В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в области материально-технического обеспечения (армии-ИФ) и подробно обсудили работу, которую предстоит проделать в этом направлении", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Как уточняет ведомство, на встрече обсуждались перспективы принятия Азербайджаном на вооружение новейшего оружия и военной техники, производимой оборонной промышленностью Турции.

Н.Аббасова