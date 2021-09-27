Баку обсудил с Анкарой закупку новейшего турецкого вооружения

Заместитель министра обороны Азербайджана- начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов в понедельник в Баку встретился с замминистра национальной обороны Турции Мухсином Дереном.
"В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в области материально-технического обеспечения (армии-ИФ) и подробно обсудили работу, которую предстоит проделать в этом направлении", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Как уточняет ведомство, на встрече обсуждались перспективы принятия Азербайджаном на вооружение новейшего оружия и военной техники, производимой оборонной промышленностью Турции.
Н.Аббасова
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