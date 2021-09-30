Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями для эксплуатации 3 рудных месторождений в Карабахе

Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями "Eti Bakır A.S." и "Artvin Maden A.S." для обеспечения геологоразведки и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай" "Эльбайдаш" и "Агдуздаг", сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Для обеспечения геологоразведки и эксплуатации месторождений "Гашгачай" "Эльбайдаш" и "Агдуздаг", мы подписали соглашения с компаниями "Eti Bakır A.S." и "Artvin Maden A.S." - ведущими турецкими компаниями в этой области", - написал Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.

Джаббаров выразил надежду, что данный шаг не только сыграет важную роль в запуске добывающей отрасли на освобожденных от оккупации территориях, разведке и разработке перспективных месторождений, но и ускорит экономическую интеграцию региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая этого года подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов в связи с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг".

В распоряжении было сказано, что с целью организации работ по изучению, исследованию, разведке, разработке и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в сфере использования недр Земли, изучение, исследование разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения "Гашгачай" на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bak?r A.S., а рудных месторождений "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - компании Artvin Maden A.S.

Э.Шафиев