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Карабах 30.09.2021 19:34

Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями для эксплуатации 3 рудных месторождений в Карабахе

Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями "Eti Bakır A.S." и "Artvin Maden A.S." для обеспечения геологоразведки и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай" "Эльбайдаш" и "Агдуздаг", сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Для обеспечения геологоразведки и эксплуатации месторождений "Гашгачай" "Эльбайдаш" и "Агдуздаг", мы подписали соглашения с компаниями "Eti Bakır A.S." и "Artvin Maden A.S." - ведущими турецкими компаниями в этой области", - написал Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.

Джаббаров выразил надежду, что данный шаг не только сыграет важную роль в запуске добывающей отрасли на освобожденных от оккупации территориях, разведке и разработке перспективных месторождений, но и ускорит экономическую интеграцию региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая этого года подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов в связи с изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг".

В распоряжении было сказано, что с целью организации работ по изучению, исследованию, разведке, разработке и эксплуатации рудных месторождений "Гашгачай", "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" в соответствии с нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в сфере использования недр Земли, изучение, исследование разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения "Гашгачай" на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bak?r A.S., а рудных месторождений "Эльбейдаш" и "Агдуздаг" - компании Artvin Maden A.S.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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