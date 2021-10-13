Песков: учения ОДКБ близ границы с Афганистаном необходимы

В Кремле заявили о важности предстоящих военных учений по линии ОДКБ вблизи границы с Афганистаном в Таджикистане, они нужны для того, чтобы быть "начеку".

"Это учения, которые очень нужны. Президенты стран - членов ОДКБ уже выражали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане, во многом непредсказуемость этой ситуации, необходимость бдительности, что называется "быть начеку"", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о значимости намеченных на 23 октября военных маневров в Таджикистане вблизи границы с Афганистаном войск стран-участниц ОДКБ.

Он отметил при этом, что учения необходимы для "совершенствования методов и способов взаимодействия по линии военных".