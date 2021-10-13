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СНГ 13.10.2021 13:57

Песков: учения ОДКБ близ границы с Афганистаном необходимы

В Кремле заявили о важности предстоящих военных учений по линии ОДКБ вблизи границы с Афганистаном в Таджикистане, они нужны для того, чтобы быть "начеку".

"Это учения, которые очень нужны. Президенты стран - членов ОДКБ уже выражали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане, во многом непредсказуемость этой ситуации, необходимость бдительности, что называется "быть начеку"", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о значимости намеченных на 23 октября военных маневров в Таджикистане вблизи границы с Афганистаном войск стран-участниц ОДКБ.

Он отметил при этом, что учения необходимы для "совершенствования методов и способов взаимодействия по линии военных".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]