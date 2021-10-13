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Внешняя политика 13.10.2021 13:58

Решение о признании нового афганского правительства, в первую очередь, должны принять соседи Афганистана - Алиев

Главным принципом внешней политики Азербайджана является независимость, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В настоящее время в Афганистане стадия формирования нового правительства и определения приоритетов внешней политики. Если мы увидим позитивный подход и признаки потенциального сотрудничества, мы обязательно отреагируем адекватно. Главный принцип внешней политики Азербайджана - независимость. Наша внешняя политика полностью свободна от какого-либо внешнего господства. Второе это прагматизм. Мы формируем свою позицию на этой основе", - сказал Алиев в интервью итальянской газете "La Repubblica".

Глава государства также отметил, что сейчас Азербайджан не предпринимает никаких действий (для признания правительства Талибана - ИФ). "Азербайджан не находится в непосредственной близости от Афганистана. Считаю, что решение о признании правительства, в первую очередь, должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни политически, ни экономически, ни с точки зрения транспорта", - сказал президент.

Он подчеркнул, что присутствие Азербайджана в Афганистане ограничивалось участием в миротворческих операциях. "Азербайджанские военные были одними из последних, покинувших Кабульский аэропорт. Наши военные покинули аэропорт за день до взрыва. То есть мы выполняем свою миссию достойно и с максимальной эффективностью до последнего дня", - заключил Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]