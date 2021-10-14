МИД Азербайджана убийство азербайджанского военного в Карабахе считает свидетельством реваншисткой позиции Армении

МИД Азербайджана осудил убийство азербайджанского военного армянским снайпером в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев.

В заявлении МИД отмечается, что данной «террористической провокацией», совершенной армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ), Армения «грубо нарушает взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года».

По оценкам ведомства, данный инцидент «служит эскалации напряженности в регионе».

«Эта провокация свидетельствует о реваншисткой позиции Армении и является попыткой создать проблемы для деятельности российских миротворцев в регионе», - подчеркивает МИД.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанский военный был убит армянским снайпером в Карабахе, "на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы". В ведомстве расценивают этот инцидент как "террористический акт и целенаправленную провокацию", которая была совершена во время трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ в Минске.

Р.Ахмедов