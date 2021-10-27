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Оборона 27.10.2021 17:21

Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону

Расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности Азербайджана на 2022 год составят 4 млрд 489 млн 892,429 тыс. манатов (около $2,6 млрд по текущему курсу).

Такие расходы предусмотрены в проекте госбюджете на 2022 год, представленного в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

В целом, на оборону и безопасность придется 15% всех расходов на 2022 год.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЮДЖЕТ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]