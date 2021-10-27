Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону

Расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности Азербайджана на 2022 год составят 4 млрд 489 млн 892,429 тыс. манатов (около $2,6 млрд по текущему курсу).
Такие расходы предусмотрены в проекте госбюджете на 2022 год, представленного в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
В целом, на оборону и безопасность придется 15% всех расходов на 2022 год.
Х.Насирзаде
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