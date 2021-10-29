ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 50 б.п

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 50 б.п. - до 7%, заявил глава банка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, нижний порог процентного коридора остался на уровне 6%, верхний - повышен с 7% до 8%.
Данное решение вступило в силу с 29 октября.
Х.Насирзаде
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