Турция призывает Армению отказаться от враждебной политики и присоединится к платформе регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция и Иран), заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали очень конструктивный подход, направленный на создание мирной жизни для будущих поколений и открыли дверь в новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве. Мы ожидаем, что армянские официальные лица, отказавшись от нынешней политики, воспользуются этой исторической возможностью, включая наше предложение о платформе "3+3"", - заявил Акар в Баку на торжествах по случаю Дня Победы 8 ноября.

Министр добавил, что победа Азербайджаном в Карабахе одержана, но "началась новая борьба для обеспечения устойчивого мира на Кавказе после долгих лет".

"В этой связи Шушинская декларация является сильным шагом к будущему. Все должны знать, что будущее не может быть построено на ненависти и злопамятстве. Армения должна прекратить враждебность и смотреть в будущее. Мы же со своей стороны продолжим усилия для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе", - сказал Акар.

Н.Аббасова