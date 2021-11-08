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Внешняя политика 08.11.2021 12:33

Анкара призывает Ереван присоединиться к платформе сотрудничества "3+3" - глава Минобороны Турции

Турция призывает Армению отказаться от враждебной политики и присоединится к платформе регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция и Иран), заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Президенты Азербайджана и Турции продемонстрировали очень конструктивный подход, направленный на создание мирной жизни для будущих поколений и открыли дверь в новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве. Мы ожидаем, что армянские официальные лица, отказавшись от нынешней политики, воспользуются этой исторической возможностью, включая наше предложение о платформе "3+3"", - заявил Акар в Баку на торжествах по случаю Дня Победы 8 ноября.

Министр добавил, что победа Азербайджаном в Карабахе одержана, но "началась новая борьба для обеспечения устойчивого мира на Кавказе после долгих лет".

"В этой связи Шушинская декларация является сильным шагом к будущему. Все должны знать, что будущее не может быть построено на ненависти и злопамятстве. Армения должна прекратить враждебность и смотреть в будущее. Мы же со своей стороны продолжим усилия для обеспечения мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе", - сказал Акар.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО/ПЛАТФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]