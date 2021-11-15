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Регион 15.11.2021 12:41

Главой Минобороны Армении будет назначен вице-премьер Папикян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить министра обороны республики, сообщает армянское издание "Айкакан жаманак".

"Министр обороны Армении Аршак Карапетян будет освобожден от занимаемой должности по предложению Никола Пашиняна. На эту должность будет назначен вице-премьер Армении Сурен Папикян", - пишет издание, принадлежащее семье Пашиняна.

В правительстве и аппарате президента Армении эту информацию пока не комментируют.

Армянские СМИ также сообщают, что Пашинян в понедельник проведет заседание Совета безопасности по ситуации на границах с Азербайджаном.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]