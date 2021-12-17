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Макроэкономика 17.12.2021 16:29

ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 7,25%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,25%, сообщает ЦБ.

Нижний порог процентного коридора остался на уровне 6%, верхний - повышен с 8% до 8,25%.

Это третье подряд повышение учетной ставки со стороны ЦБА в течение сентября-декабря 2021 года. На пяти заседаниях в 2021 году – в январе-июле –ЦБА принимал решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25%.

Решение о повышении учетной ставки до 7,25% вступило в силу с 17 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБ, СТАВКА, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]