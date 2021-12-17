ЦБ Азербайджана повысил учетную ставку на 25 б.п. – до 7,25%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,25%, сообщает ЦБ.

Нижний порог процентного коридора остался на уровне 6%, верхний - повышен с 8% до 8,25%.

Это третье подряд повышение учетной ставки со стороны ЦБА в течение сентября-декабря 2021 года. На пяти заседаниях в 2021 году – в январе-июле –ЦБА принимал решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,25%.

Решение о повышении учетной ставки до 7,25% вступило в силу с 17 декабря.