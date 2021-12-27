Герцог пригласил Алиева посетить Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил президента Азербайджана Ильхам Алиева посетить Израиль с официальным визитом.

"Для меня будет большим удовольствием принять вас в Израиле, и это будет важным краеугольным камнем для наших народов. Также надеемся на открытие ....в Израиле посольства Азербайджана, что стало бы естественным продолжением открытия здесь торговых и туристических представительств Азербайджана", - говорится в поздравительном письме Герцога азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю его 60-летия.

"Отношения между нашими народами так же древны и крепки, как и их история. Ваш народ является ярким примером сосуществования мусульман и евреев", - указал Герцог.

Он также отметил, что Азербайджан может сыграть решающую роль в нормализации отношений в Каспийском регионе.

"Под вашим руководством Азербайджан добился экономического развития, финансовой стабильности и авторитетной дипломатии. Ваши удивительные шаги в борьбе с пандемией коронавируса - лишь один пример вашего эффективного лидерства", - говорится в послании.

Н.Аббасова