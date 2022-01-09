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09.01.2022 13:30

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января - Песков

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся на понедельник», - сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, действительно ли видеоконференция может состояться 10 января.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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