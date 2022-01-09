Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января - Песков

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся на понедельник», - сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, действительно ли видеоконференция может состояться 10 января.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.
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