Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на 10 января - Песков

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ готовится, она запланирована на понедельник, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся на понедельник», - сказал Песков «Интерфаксу», отвечая на вопрос, действительно ли видеоконференция может состояться 10 января.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонных разговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин поддержал предложения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.