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Оборона 11.01.2022 19:55

Минобороны Армении сообщает о минимум трех раненых в перестрелке на границе с ВС Азербайджана

Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными происходит на границе двух стран, ВС Азербайджана применяют также артиллерию и беспилотники, сообщает во вторник Минобороны Армении.

«По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается", - отметили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что информация о потерях с армянской стороны уточняется, на данный момент известно лишь о трех раненых военнослужащих.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ПЕРЕСТРЕЛКА


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