Минобороны Армении сообщает о минимум трех раненых в перестрелке на границе с ВС Азербайджана

Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными происходит на границе двух стран, ВС Азербайджана применяют также артиллерию и беспилотники, сообщает во вторник Минобороны Армении.
«По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается", - отметили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве отметили, что информация о потерях с армянской стороны уточняется, на данный момент известно лишь о трех раненых военнослужащих.
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