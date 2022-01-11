Минобороны Армении сообщает о минимум трех раненых в перестрелке на границе с ВС Азербайджана

Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными происходит на границе двух стран, ВС Азербайджана применяют также артиллерию и беспилотники, сообщает во вторник Минобороны Армении.

«По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается", - отметили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что информация о потерях с армянской стороны уточняется, на данный момент известно лишь о трех раненых военнослужащих.