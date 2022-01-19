Ереван признал гибель свыше 3,8 тыс. человек во время боев в Карабахе осенью 2020 года

Следственный комитет Армении обновил данные по погибшим и без вести пропавшим лицам в ходе карабахской войны осенью 2020 года.
"Общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3809", - сообщила в среду пресс-служба СК. По состоянию на 19 января 2022 года, неизвестной остается судьба 199 военнослужащих и 21 гражданского лица.
4 октября 2021 года Следственный комитет Армении сообщал о 3788 погибших.
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