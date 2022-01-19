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Карабах 19.01.2022 17:50

Ереван признал гибель свыше 3,8 тыс. человек во время боев в Карабахе осенью 2020 года

Следственный комитет Армении обновил данные по погибшим и без вести пропавшим лицам в ходе карабахской войны осенью 2020 года.

"Общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3809", - сообщила в среду пресс-служба СК. По состоянию на 19 января 2022 года, неизвестной остается судьба 199 военнослужащих и 21 гражданского лица.

4 октября 2021 года Следственный комитет Армении сообщал о 3788 погибших.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОТЕРИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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