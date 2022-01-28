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Внешняя политика 28.01.2022 18:10

Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву по случаю его избрания председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан".

"Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно реализуются совместные проекты. Мы намерены и дальше углублять сотрудничество между Баку и Астаной во всех областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Алиев в своем поздравлении с удовлетворением отметил положительную динамику отношений правящих партий Азербайджана и Казахстана.

"Хотел бы отметить положительную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями Азербайджана и Казахстана - партиями "Ени Азербайджан" и "Нур Отан". Межпартийные отношения являются важной частью двусторонних отношений между нашими странами", - подчеркивается в послании.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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