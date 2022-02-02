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Карабах 02.02.2022 18:40

В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев

Аэропорт в городе Зангилан (регион Восточный Зангезур) будет введен в эксплуатацию в 2022 году, железная дорога до границы с Арменией будет проложена в 2023 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев, комментируя ход работ на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре) отметил, что в 2022 году будет продолжена работа по строительству инфраструктуры, а также начнется строительство жилых домов для вынужденных переселенцев.

«В 2022 году на освобожденных территориях будут построены 5 гидроэлектростанций. Также завершится строительства села Агалы и это позволит вернуть на родную землю первых бывших вынужденных переселенцев», - сказал Алиев в среду на Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи.

Президент подчеркнул, что аэропорт в городе Зангилан будет введен в эксплуатацию в 2022 году, железная дорога до границы с Арменией (Зангезурский коридор - ИФ) будет проложена в 2023 году, также будет вестись строительство автомобильной дороги.

«В настоящее время на освобожденных территориях также реализуются различные сельскохозяйственные проекты. Могу сказать, что в этом году здесь планируется посев на площади 40-50 тыс. га. Это внесет вклад в обеспечение нашей продовольственной безопасности», - добавил Алиев.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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