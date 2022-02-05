Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.02.2022 20:44

Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени супруги Мехрибан-ханум глава нашего государства пожелал здоровья и выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине-ханум. Президент Турции поблагодарил главу нашего государства и Мехрибан-ханум за внимание», - подчеркивает пресс-служба.

В ходе телефонного разговора Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких отношений.

Ранее в субботу Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон».

Он заявил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.

Турецкий лидер отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжит работать удаленно, пишет«Анадолу».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, ЭРДОГАН


Похожие новости


Турция хочет максимально задействовать потенциал газопровода TANAP - глава Минэнерго Кандидат в президенты Армении Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана Баку и Анкара в 2022г учредят форум цифровой трансформации Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]