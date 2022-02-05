Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
«От своего имени и от имени супруги Мехрибан-ханум глава нашего государства пожелал здоровья и выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине-ханум. Президент Турции поблагодарил главу нашего государства и Мехрибан-ханум за внимание», - подчеркивает пресс-служба.
В ходе телефонного разговора Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких отношений.
Ранее в субботу Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон».
Он заявил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.
Турецкий лидер отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжит работать удаленно, пишет«Анадолу».
Р.Керимов
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