Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени супруги Мехрибан-ханум глава нашего государства пожелал здоровья и выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине-ханум. Президент Турции поблагодарил главу нашего государства и Мехрибан-ханум за внимание», - подчеркивает пресс-служба.

В ходе телефонного разговора Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецких отношений.

Ранее в субботу Эрдоган сообщил, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон».

Он заявил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.

Турецкий лидер отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжит работать удаленно, пишет«Анадолу».

Р.Керимов