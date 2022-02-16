Лукашенко и Путин обсудят вопросы безопасности и противодействия санкциям - МИД Беларуси

В Минске подтвердили планы президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина встретиться на этой неделе, среди основных тем переговоров назвали вопросы обеспечения безопасности и противодействия санкциям.
«Да, встреча анонсирована. (...) Из того, что точно будет в повестке дня, могу сказать, что на фоне нагнетания военно-политической обстановки точно будут вопросы безопасности как в прикладном, так и широком контексте. Речь также точно будет идти на переговорах о совместных действиях по обеспечению национальных интересов двух стран. Здесь явно будет обсуждаться тематика незаконных односторонних ограничительных мер, применяемых Западом», - заявил в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Дипломат добавил, что в ходе российско-белорусских встреч на высшем уровне «традиционно самое пристальное внимание уделяется торгово-экономической проблематике, к которой в последние годы добавилась тема реализации союзных программ».
Представитель МИД Беларуси добавил: «Не секрет, что при такой глубине и интенсивности двусторонних отношений президенты России и Беларуси на встречах обсуждают самый широкий круг вопросов. При этом, кто бы что ни говорил, какие бы гипотезы ни выдвигались, анализы ни проводились, уровень отношений глав наших государств позволяет говорить на любые темы».
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