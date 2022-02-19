Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдают за учениями сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что глава государства дал старт учениям. По его словам, лидеры наблюдают за учениями «из ситуационного центра Кремля».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «19 февраля под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».

По данным военного ведомства, к учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», - говорилось в сообщении Минобороны.

Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны.