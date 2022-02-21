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Туризм 21.02.2022 17:33

Отельеры Турции рассчитывают в 2022 году вернуть зарубежный туропоток к доковидному уровню

Отельеры Турции рассчитывают на возвращение потока иностранных туристов в 2022 году к уровню доковидного 2019 года, но ожидают снижения прибыли из-за высокой инфляции, пишет газета DailySaba.

"Раннее бронирование отелей идет сейчас очень активно, особенно из Великобритании. Объем заказов почти соответствует уровню доковидного 2019 году", - сказал изданию зампредседателя Федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу.

По его словам, британский рынок традиционно начинает бронировать раньше всех и задает ориентиры на летний сезон. Кроме того, турецкие отельеры ожидают высокого спроса со стороны других европейских стран, России и государств Центральной Азии.

В январе Анталью посетили 117,8 тыс. иностранных туристов, это соответствует уровню 2019 года.

"Турецкая лира в 2021 году упала на 44% к мировым валютам и курс остается стабильным. Система all inclusive, которую предлагают подавляющее большинство отелей, делает отдых в Турции очень выгодным. Средняя цена за ночь в отеле 5*, по данным Турецкой ассоциации инвесторов в туризм, составляет около 70 евро, тогда как в Испании - около 200", - пишет издание.

По статистике министерства культуры и туризма Турции, в 2021 году ее посетили более 30 млн туристов, это на 88% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма удвоились и составили $25 млрд. В этом году, как пишет газета, турецкий Минфин ожидает возвращения доходов от международного туризма к уровню 2019 года - $34,5 млрд.

"По прогнозам, число туристов также вернется к уровню 2019 года или будет на 10% ниже, но для отрасли более важный показатель - прибыль. Отельеры страдают от серьезного роста расходов из-за увеличения цен на электроэнергию, газ, продукты и некоторые другие услуги. По официальным данным, за январь потребительские цены выросли на 48,6%", - пишет газета.

Как подчеркнул глава Ассоциации отелей Турции (TUROB) Муберра Эресин, сейчас отели не могут компенсировать рост расходов более высокими ценами для туристов, так как контракты с зарубежными туроператорами уже подписаны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ОТЕЛИ


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