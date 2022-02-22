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Карабах 22.02.2022 19:53

Армянские силы должны быть выведены из Карабаха - Алиев

Баку требует от Еревана полного выполнения обязательства по выводу армянских сил из Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 10 ноября 2020 года, касаемо вывода всех армянских войск с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчываном", - сказал Алиев на церемонии подписания документа о союзнических отношениях между Азербайджаном и Россией во вторник в Москве.

По его словам, Азербайджан спустя год после окончания войны уже сотрудничает с Арменией в рамках двух международных форматов, что свидетельствует о позитивных намерениях азербайджанской стороны.

"То, что по прошествии чуть более года (после окончания 44-дневной войны в Карабахе - ИФ) Азербайджан и Армения задействованы как минимум в двух международных форматах, а именно рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформы "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, уже является показателем наших намерений", - сказал глава государства.

Коснувшись темы восстановления освобожденных территорий Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ), Алиев также добавил, что Баку получил 14 заявок от российских компаний, желающих осуществлять деятельность на данных территориях.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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