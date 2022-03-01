Подразделения ВС Азербайджана нейтрализовали ДРГ условного противника

В воинских частях ВС Азербайджана состоялись тактические учения, сообщили в Минобороны. «По сценарию учений подразделения успешно выполнили различные тактические операции по перемещению, охране и поиску на местности, обнаружению и обезвреживанию условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника и другие задачи», - отмечается в информации. Основной целью тактических учений являлось поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений и совершенствование практических навыков. Э.Шафиев

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