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Оборона 01.03.2022 10:20

Подразделения ВС Азербайджана нейтрализовали ДРГ условного противника

В воинских частях ВС Азербайджана состоялись тактические учения, сообщили в Минобороны.

«По сценарию учений подразделения успешно выполнили различные тактические операции по перемещению, охране и поиску на местности, обнаружению и обезвреживанию условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника и другие задачи», - отмечается в информации.

Основной целью тактических учений являлось поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений и совершенствование практических навыков.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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