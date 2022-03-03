Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан приграничного Товузского района», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ведомство отмечает, что «в настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений».

Э.Шафиев