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Оборона 03.03.2022 10:33

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан приграничного Товузского района», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ведомство отмечает, что «в настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений».

Э.Шафиев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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