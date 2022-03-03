Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан приграничного Товузского района», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ведомство отмечает, что «в настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений».
Э.Шафиев
Группа Всемирного банка остановила все программы в РФ и Беларуси
Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 440 млн - университет Хопкинса
Apple проведет презентацию 8 марта, на которой может представить новый iPhone SE
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Около миллиона человек покинули Украину
Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов
Китайская компания начинает добычу меди на востоке Афганистана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров