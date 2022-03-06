В Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины

Высокоточные удары будут нанесены по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», - сказал на брифинге в воскресенье представитель ведомства. «Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам», - отметил Конашенков, призвав персонал покинуть территорию предприятий. Он заявил, на таких предприятиях украинская сторона пытается восстанавливать поврежденную в результате ударов РФ военную технику для последующего направления в районы боевых действий.

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