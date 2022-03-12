Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в регионе - глава МИД

Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в регионе и предпринимает соответствующие шаги для этого, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в ходе дискуссий в рамкахДипломатического форума в Анталье (Турция).

«Хотим, чтобы Армения нормализовала отношения не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Прилагаем все необходимые усилия для этого. Развитие добрососедских отношений необходимо для всеобъемлющего и прочного мира. Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в рамках международного права», - приводит «Анадолу» его слова.

Байрамов подчеркнул, что подобные двусторонние и многосторонние контакты в регионе формируют почву для нового уровня сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Баку представил Еревану новое предложение по нормализации отношений, а конечной целью азербайджанской стороны является установление прочного мира в регионе.

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что после Второй Карабахской войны Азербайджан предпринял шаги по нормализации отношений с Арменией.

«Нынешняя ситуация нас не очень удовлетворяет, но картина все же более позитивная, чем до войны. Вполне вероятно, что переговорный процесс займет больше времени, чем мы ожидали. Однако Азербайджан предпринимает новые шаги для развития связей в таких областях как транспорт и коммуникации», - рассказал министр.

Он отметил, что установление открытых контактов с Арменией является одной из основных целей Азербайджана после войны.

«Очевидно, что для нормализации недостаточно одного шага. Мы должны обсуждать формирование каналов активных контактов между странами. Должны быть в состоянии обеспечить открытую и четкую связь», - считает министр.

Байрамов выразил уверенность в том, что иного выхода, кроме налаживания связей между странами, нет.